Главные новости Харькова 26 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:17
Украинские защитники на Харьковщине отбили 6 атак войск РФ вблизи Синьковки
Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону воинов, сообщили в Генштабе ВСУ в возведении на 06:00.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
07:00
Ночь в Харькове прошла без тревог, над другими регионами кружили «шахеды»
За прошедшую ночь воздушные тревоги в Харькове не звучали. Другие регионы Украины с вечера и до трех ночи армия РФ атаковала «шахедами».
Россияне целили по южным и центральным регионам. Опасность была на Киевщине, а также в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областях. Последней точкой в маршруте вражеских БпЛА уже традиционно стал Староконстантинов.
Всего над Украиной сбили 13 «шахедов», сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там также проинформировали, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация ВС атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в Феодосийском районе.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, армия, БПЛА, новости, ночь, рф, сутки, тревога, Харьков, харьковщина, цель;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 07:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".