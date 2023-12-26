Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:17

Украинские защитники на Харьковщине отбили 6 атак войск РФ вблизи Синьковки

Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону воинов, сообщили в Генштабе ВСУ в возведении на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

07:00

Ночь в Харькове прошла без тревог, над другими регионами кружили «шахеды»

За прошедшую ночь воздушные тревоги в Харькове не звучали. Другие регионы Украины с вечера и до трех ночи армия РФ атаковала «шахедами».

Россияне целили по южным и центральным регионам. Опасность была на Киевщине, а также в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областях. Последней точкой в маршруте вражеских БпЛА уже традиционно стал Староконстантинов.

Всего над Украиной сбили 13 «шахедов», сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там также проинформировали, что около 02:30 26 декабря тактическая авиация ВС атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в Феодосийском районе.