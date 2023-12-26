Головні новини Харкова 26 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:17

Українські захисники на Харківщині відбили 6 атак військ РФ поблизу Синьківки

Там окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону воїнів, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

07:00

Ніч у Харкові пройшла без тривог, над іншими регіонами кружляли «шахеди»

Протягом минулої ночі повітряні тривоги у Харкові не лунали. Інші регіони України з вечора та до майже третьої ночі армія РФ атакувала «шахедами».

Росіяни цілили по південних та центральних регіонах. Небезпека була на Київщині, а також на Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Херсонській областях. Останньою точкою у маршруті ворожих БпЛА вже традиційно став Старокостянтинів.

Загалом над Україною збили 13 «шахедів», повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Там також проінформували, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація ПС атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі Феодосії.