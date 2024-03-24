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Главные новости Харькова 24 марта: дроны в регионе, сводка Генштаба

Общество 07:39   24.03.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 24 марта: дроны в регионе, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:39

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, авиаударам подверглись Землянки, Потихоново, Бологовка и Кисловка. Также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийским огнем.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты различных типов. Данные по этой атаке уточняются.

7:21

Поздно вечером накануне на Харьковщину залетали «Шахеды»

Ночью РФ атаковала населенные пункты Украины дронами и ракетами. О наличии «Шахедов» на Харьковщине командование Воздушных сил ВСУ сообщало около 22 часов. Атака дронов на различные регионы продолжалась всю ночь. После 3 часов 14 вражеских самолетов Ту-95МС запустили крылатые ракеты. Об их движении в сторону Харьковщины не сообщалось. При этом была информация о взрывах в Киеве и на Львовщине. По данным КГВА, над столицей сбили десяток ракет.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 07:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".