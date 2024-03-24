Главные новости Харькова 24 марта: дроны в регионе, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
7:39
Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий
Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, авиаударам подверглись Землянки, Потихоново, Бологовка и Кисловка. Также ряд населенных пунктов Харьковщины был под артиллерийским огнем.
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты различных типов. Данные по этой атаке уточняются.
7:21
Поздно вечером накануне на Харьковщину залетали «Шахеды»
Ночью РФ атаковала населенные пункты Украины дронами и ракетами. О наличии «Шахедов» на Харьковщине командование Воздушных сил ВСУ сообщало около 22 часов. Атака дронов на различные регионы продолжалась всю ночь. После 3 часов 14 вражеских самолетов Ту-95МС запустили крылатые ракеты. Об их движении в сторону Харьковщины не сообщалось. При этом была информация о взрывах в Киеве и на Львовщине. По данным КГВА, над столицей сбили десяток ракет.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: дрони, дроны, ночь, ракети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 07:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".