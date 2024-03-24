Головні новини Харкова 24 березня: дрони в регіоні, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:39

Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, авіаударів зазнали Землянки, Потихонове, Бологівка та Кислівка. Також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським вогнем.

Вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

7:21

Пізно ввечері напередодні на Харківщину залітали “шахеди”

Вночі РФ атакувала населені пункти України дронами та ракетами. Про наявність “шахедів” на Харківщині командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло близько 22-ї години. Атака дронів на різні регіони тривала всю ніч. Після 3-ї години 14 ворожих літаків Ту-95МС запустили крилаті ракети. Про їхній рух у бік Харківщини не повідомлялося. При цьому була інформація про вибухи у Києві та на Львівщині. За даними КМВА, над столицею збили десяток ракет.