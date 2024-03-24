Головні новини Харкова 24 березня: дрони в регіоні, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
7:39
Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій
Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, авіаударів зазнали Землянки, Потихонове, Бологівка та Кислівка. Також низка населених пунктів Харківщини була під артилерійським вогнем.
Вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються.
7:21
Пізно ввечері напередодні на Харківщину залітали “шахеди”
Вночі РФ атакувала населені пункти України дронами та ракетами. Про наявність “шахедів” на Харківщині командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло близько 22-ї години. Атака дронів на різні регіони тривала всю ніч. Після 3-ї години 14 ворожих літаків Ту-95МС запустили крилаті ракети. Про їхній рух у бік Харківщини не повідомлялося. При цьому була інформація про вибухи у Києві та на Львівщині. За даними КМВА, над столицею збили десяток ракет.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: дрони, ночь, ракети, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 24 березня: дрони в регіоні, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 07:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".