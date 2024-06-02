Главные новости Харькова 2 июня: как прошла ночь

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:57

Возле Липцев и Волчанска без изменений, ISW прокомментировал угрозу для Золочевщины

31 мая и 1 июня бои продолжались в районе Липцев и между Глубоким и Лукьянцами, российские войска вели наступательные действия вблизи и внутри Волчанска. Подтвержденных изменений линии фронта не было, информирует американский Институт изучения войны.

Что касается угрозы для Золочевского направления, то, как пишет ISW, возможные наступательные операции войск РФ в этом районе, скорее всего, будут призваны еще больше растягивать украинские силы на севере Харьковской области.

07:13

В Харькове ночью о взрывах не сообщалось

В 00:31 Командование Воздушных сил ВСУ написало о пусках КАБов тактической авиацией на Харьковщине. В 1:44 в регионе, кроме Липецкой и Волчанской громад, был отбой воздушной тревоги. Но в 4:52 она была объявлена вновь. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей. Тревога продолжается.