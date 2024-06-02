Головні новини Харкова 2 червня: як минула ніч

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:57

Біля Липців і Вовчанська без змін, ISW прокоментував загрозу для Золочівщини

31 травня та 1 червня бої тривали в районі Липців та між Глибоким та Лук’янцями, російські війська вели наступальні дії поблизу і всередині Вовчанська. Підтверджених змін лінії фронту не було, інформує американський Інститут вивчення війни.

Щодо загрози для Золочівського напрямку, то, як пише ISW, можливі наступальні операції військ РФ у цьому районі, швидше за все, будуть покликані ще більше розтягувати українські сили на півночі Харківської області.

07:13

У Харкові вночі про вибухи не повідомлялося

О 00:31 командування Повітряних сил ЗСУ написало про пуски КАБів тактичною авіацією на Харківщині. О 1:44 у регіоні, крім Липецької та Вовчанської громад, був відбій повітряної тривоги. Але о 4:52 її було оголошено знову. Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Тривога триває.