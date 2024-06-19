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Главные новости Харькова 19 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:08   19.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 19 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:08

Всю ночь в Харькове и области была воздушная тревога

Отбоев тревоги ночью в Харькове не давали. Ее объявили с вечера  — в 21:10, а отменили только утром — в 06:25. Вечером 18 июня Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник — о пусках КАБов.

Над территорией Украины ночью охотились на «шахеды». Группы беспилотников терроризировали юг страны, а также — центральные области, до Харьковщины, по сообщениям ВС ВСУ, БПЛА не долетели.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".