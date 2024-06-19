Главные новости Харькова 19 июня: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:08
Всю ночь в Харькове и области была воздушная тревога
Отбоев тревоги ночью в Харькове не давали. Ее объявили с вечера — в 21:10, а отменили только утром — в 06:25. Вечером 18 июня Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации, а начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник — о пусках КАБов.
Над территорией Украины ночью охотились на «шахеды». Группы беспилотников терроризировали юг страны, а также — центральные области, до Харьковщины, по сообщениям ВС ВСУ, БПЛА не долетели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".