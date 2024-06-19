Головні новини Харкова 19 червня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:08
Усю ніч у Харкові та області була повітряна тривога
Відбоїв тривоги вночі в Харкові не давали. Її оголосили з вечора – о 21:10, а скасували лише вранці – о 06:25. Увечері 18 червня Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації, а начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник – про пуски КАБів .
Над територією України вночі полювали на “шахеди”. Групи безпілотників тероризували південь країни, а також – центральні області, до Харківщини, за повідомленнями ПС ЗСУ, БПЛА не долетіли.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".