Главные новости Харькова 25 июня: как прошла ночь

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07:20

В Харькове вечером были взрывы, ночью тревоги, Белгород атаковали беспилотники

Поздним вечером 24 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по городу и Харьковскому району КАБами около 22:30. Информации о пострадавших не было. Отбой тревоги дали в 23:22. Но в течение ночи воздушную тревогу объявляли еще дважды: с 00:39 по 02:17 и с 02:23 по 05:02. В первый раз о причинах тревоги не информировали, однако она совпала с объявлением ракетной опасности в Белгородской области РФ. По сообщениям местных пабликов, Белгородщину ночью атаковали беспилотники.

Видео: соцсети

Видео: соцсети

Утром белгородский губернатор Гладков заявил: «Ночь выдалась в Белгородской области тревожной, четыре человека получили ранения».

Причиной второй ночной воздушной тревоги в Харькове, по сообщениям Воздушных сил ВСУ стала вражеская тактическая авиация.