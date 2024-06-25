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Главные новости Харькова 25 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:20   25.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 25 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

В Харькове вечером были взрывы, ночью тревоги, Белгород атаковали беспилотники

Поздним вечером 24 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по городу и Харьковскому району КАБами около 22:30. Информации о пострадавших не было. Отбой тревоги дали в 23:22. Но в течение ночи воздушную тревогу объявляли еще дважды: с 00:39 по 02:17 и с 02:23 по 05:02. В первый раз о причинах тревоги не информировали, однако она совпала с объявлением ракетной опасности в Белгородской области РФ. По сообщениям местных пабликов, Белгородщину ночью атаковали беспилотники.

Видео: соцсети
Видео: соцсети

Утром белгородский губернатор Гладков заявил: «Ночь выдалась в Белгородской области тревожной, четыре человека получили ранения».

Причиной второй ночной воздушной тревоги в Харькове, по сообщениям Воздушных сил ВСУ стала вражеская тактическая авиация.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".