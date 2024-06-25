Головні новини Харкова 25 червня: як минула ніч
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:20
У Харкові ввечері були вибухи, вночі тривоги, Бєлгород атакували безпілотники
Пізнього вечора 24 червня в Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по місту та Харківському району КАБами близько 22:30. Інформації щодо постраждалих не було. Відбій тривоги дали о 23:22. Але протягом ночі повітряну тривогу оголошували ще двічі: з 00:39 до 02:17 та з 02:23 до 05:02. Про причини першої з тривог не інформували, проте вона збіглася з оголошенням ракетної небезпеки в Бєлгородській області РФ. За повідомленнями місцевих пабліків, Бєлгородщину вночі атакували безпілотники.
Відео: соцмережі
Відео: соцмережі
Вранці бєлгородський губернатор Гладков заявив: “Ніч видалася в Бєілгородській області тривожною, чотири особи отримали поранення”.
Причиною другої нічної повітряної тривоги в Харкові, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, стала ворожа тактична авіація.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".