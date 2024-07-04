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Главные новости Харькова 4 июля: ночью над Харьковщиной фиксировали «шахеды»

Происшествия 07:11   04.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 4 июля: ночью над Харьковщиной фиксировали «шахеды»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:11

Ночью над Харьковщиной летали «шахеды»

Ночь в Харькове и области вновь была с длительной воздушной тревогой. Ее объявили еще в 21:15 — из-за пусков КАБов российской авиацией. О них предупредили Воздушные силы ВСУ.

Тогда четыре авиабомбы ударили по поселку Слатино в Дергачевской громаде.

А около полуночи в соседней Сумской области появились первые «шахеды». К часу ночи, по сообщениям ВС ВСУ, беспилотники уже достигли границы между Сумской и Харьковской областями.

Так что краткий отбой, который дали в 00:53 сменился воздушной тревогой уже в 01:22. По сообщениям Воздушных сил, «шахеды» двигались над территорией Харьковской области до самого утра — последний раз о них упомянули в 04:36. В 05:44 по угрозе БПЛА дали отбой. Но на Харьковщине тревогу не отменяли. Она актуальна по состоянию на 07:10.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 07:11;

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