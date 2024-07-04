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Головні новини Харкова 4 липня: уночі над Харківщиною фіксували “шахеди”

Події 07:11   04.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 4 липня: уночі над Харківщиною фіксували “шахеди”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:11

Вночі над Харківщиною літали “шахеди”

Ніч у Харкові та області знову була із тривалою повітряною тривогою. Її оголосили ще о 21:15 через пуски КАБів російською авіацією. Про них попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тоді чотири авіабомби вдарили по селищу Слатине в Дергачівській громаді.

А близько опівночі в сусідній Сумській області з’явилися перші “шахеди”. До першої години ночі, за повідомленнями ПС ЗСУ, безпілотники вже досягли кордону між Сумською та Харківською областями.

Тож короткий відбій, який дали о 00:53, змінився повітряною тривогою вже о 01:22. За повідомленнями Повітряних сил, “шахеди” рухалися над територією Харківської області аж до ранку – востаннє про них згадали о 04:36. О 05:44 щодо загрози БПЛА дали відбій. Але на Харківщині тривогу не скасовували. Вона актуальна станом на 7:10.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 07:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".