Головні новини Харкова 4 липня: уночі над Харківщиною фіксували “шахеди”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:11
Вночі над Харківщиною літали “шахеди”
Ніч у Харкові та області знову була із тривалою повітряною тривогою. Її оголосили ще о 21:15 через пуски КАБів російською авіацією. Про них попередили Повітряні сили ЗСУ.
Тоді чотири авіабомби вдарили по селищу Слатине в Дергачівській громаді.
А близько опівночі в сусідній Сумській області з’явилися перші “шахеди”. До першої години ночі, за повідомленнями ПС ЗСУ, безпілотники вже досягли кордону між Сумською та Харківською областями.
Тож короткий відбій, який дали о 00:53, змінився повітряною тривогою вже о 01:22. За повідомленнями Повітряних сил, “шахеди” рухалися над територією Харківської області аж до ранку – востаннє про них згадали о 04:36. О 05:44 щодо загрози БПЛА дали відбій. Але на Харківщині тривогу не скасовували. Вона актуальна станом на 7:10.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 07:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".