Головні новини Харкова 4 липня: уночі над Харківщиною фіксували “шахеди”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:11

Вночі над Харківщиною літали “шахеди”

Ніч у Харкові та області знову була із тривалою повітряною тривогою. Її оголосили ще о 21:15 через пуски КАБів російською авіацією. Про них попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тоді чотири авіабомби вдарили по селищу Слатине в Дергачівській громаді.

А близько опівночі в сусідній Сумській області з’явилися перші “шахеди”. До першої години ночі, за повідомленнями ПС ЗСУ, безпілотники вже досягли кордону між Сумською та Харківською областями.

Тож короткий відбій, який дали о 00:53, змінився повітряною тривогою вже о 01:22. За повідомленнями Повітряних сил, “шахеди” рухалися над територією Харківської області аж до ранку – востаннє про них згадали о 04:36. О 05:44 щодо загрози БПЛА дали відбій. Але на Харківщині тривогу не скасовували. Вона актуальна станом на 7:10.