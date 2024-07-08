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Главные новости 8.07: ночью Харьков был под ударом, на мине подорвалась семья

Происшествия 08:11   08.07.2024
Оксана Горун
Главные новости 8.07: ночью Харьков был под ударом, на мине подорвалась семья Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:11

Подрыв семьи на мине под Харьковом: погибла 2-месячная девочка и мальчик 5 лет

7 июля около 17:00 на грунтовой дороге в лесу недалеко от Циркунов на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль, сообщила Харьковская областная прокуратура. В нем семья возвращалась с дачи в Харьков. По предварительной информации, в авто было шесть людей, однако обнаружили тела четверых — двух взрослых и двух детей.

«На противотанковой вражеской мине погибли по меньшей мере четыре гражданских, среди них двое детей: 5-летний мальчик и двухмесячная девочка. В автомобиле могло находиться шесть человек. Для идентификации погибших будем проводить ДНК-исследования», — проинформировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

07:30

Взрыв в Харькове ночью: Терехов сообщил о «прилете» по частному сектору, Синегубов — о падении обломков

«Ночью под вражеским обстрелом находился Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Пострадали две женщины, обе были госпитализированы», — написал мэр Харькова утром в telegram.

Взрыв в Харькове слышали в отдельных районах — около 00:27. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не покидать укрытия, а следом — не снимать работу защитников неба.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что имело место падение обломков боеприпаса.

«Возник пожар в частном доме. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы. Повреждены авто, хозяйственные постройки», — отметил он.

Взрыв прозвучал на фоне предупреждений Воздушных сил ВСУ об значительной активности вражеской тактической авиации на востоке.

Воздушная тревога в Харькове и области была актуальна всю ночь — ее не отменяли с 14:27 7 июля. После «прилета» тревога продолжалась уже по причинам вылета на пусковые рубежи стратегических бомбардировщиков РФ — Ту-95. Группы запущенных ими крылатых ракет появились в воздушном пространстве Украины в 02:34. Их фиксировали на севере и в центре страны. Под утро — в 07:19  ВС ВСУ предупредили о взлете пяти бортов Ту-95 с аэродрома «Оленья» (Мурманская область, рф), а следом — в 07:20 поднялся в воздух и носитель «Кинжала» МиГ-31К.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 08:11;

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