Головні новини 8.07: уночі Харків був під ударом, на міні підірвалася родина

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:11

Підрив сім’ї на міні під Харковом: загинуло немовля та хлопчик 5 років

7 липня близько 17:00 на ґрунтовій дорозі в лісі неподалік Циркунів на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, повідомила Харківська обласна прокуратура. У ньому родина поверталася з дачі до Харкова. За попередньою інформацією, в авто було шестеро людей, проте виявили тіла чотирьох.

“На протитанковій ворожій міні загинули щонайменше четверо цивільних, серед них двоє дітей: 5-річний хлопчик і двомісячна дівчинка. В автомобілі могло знаходитись 6 людей. Для ідентифікації загиблих будемо проводити ДНК-дослідження”, – поінформував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

07:30

Вибух у Харкові вночі: Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору, Синєгубов – про падіння уламків

“Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані”, – написав мер Харкова зранку в телеграм.

Вибух у Харкові чули в окремих районах – близько 00:27. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не залишати укриття, а слідом – не знімати роботу захисників неба.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що сталося падіння уламків боєприпасу.

“Виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані. Пошкоджені авто, господарчі споруди“, – зазначив він.

Вибух пролунав на тлі попереджень Повітряних сил ЗСУ про значну активність ворожої тактичної авіації на сході.

Повітряна тривога в Харкові та області була актуальна всю ніч – її не скасовували з 14:27 7 липня. Після “прильоту” тривога тривала вже з причин вильоту на пускові рубежі стратегічних бомбардувальників РФ – Ту-95. Групи запущених ними крилатих ракет з’явилися у повітряному просторі України о 02:34. Їх фіксували на півночі та в центрі країни. Під ранок – о 07:19 ПС ЗСУ попередили про зліт п’яти бортів Ту-95 з аеродрому “Оленья” (Мурманська область, РФ), а потім – о 07:20 піднявся в повітря і носій “Кинджала” МіГ-31К.