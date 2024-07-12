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Главные новости Харькова 12 июля: как прошла ночь

Общество 06:50   12.07.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 12 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:50

Ночью на Харьковщине дважды объявляли воздушную тревогу, над Украиной кружили ударные БпЛА

В 22:22 в Харьковской области звучала сирена из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.

Затем сообщалось о вылете МиГ-31К и Ту22М3. В 01:20 раздался отбой.

Однако в 02:53 тревогу объявили снова. По состоянию на утро она актуальна.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении вражеских БаЛА над Украиной. Такая опасность касалась Сумщины, Черниговщины, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областей. Отбой угрозы вражеских БпЛА был в 05:39.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 06:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".