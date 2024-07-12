Главные новости Харькова 12 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:50
Ночью на Харьковщине дважды объявляли воздушную тревогу, над Украиной кружили ударные БпЛА
В 22:22 в Харьковской области звучала сирена из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.
Затем сообщалось о вылете МиГ-31К и Ту22М3. В 01:20 раздался отбой.
Однако в 02:53 тревогу объявили снова. По состоянию на утро она актуальна.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении вражеских БаЛА над Украиной. Такая опасность касалась Сумщины, Черниговщины, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областей. Отбой угрозы вражеских БпЛА был в 05:39.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: авиация, БПЛА, ВС, ВСУ, миг, новости, ночь, тревога, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 06:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".