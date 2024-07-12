Головні новини Харкова 12 липня: як минула ніч

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07:00

Вночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу, над Україною кружляли ударні БпЛА

О 22:22 в Харківській області звучала сирена через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Потім повідомлялося про виліт МіГ-31К та Ту22М3. О 01:20 пролунав відбій.

Однак о 02:53 тривогу оголосили знову. Станом на ранок вона актуальна.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА над Україною. Така небезпека стосувалася Сумщини, Чернігівщини, Черкащини, Вінничини, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Хмельницької та Київської областей. Відбій загрози ворожих БпЛА був о 05:39.