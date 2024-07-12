Головні новини Харкова 12 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:00
Вночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу, над Україною кружляли ударні БпЛА
О 22:22 в Харківській області звучала сирена через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Потім повідомлялося про виліт МіГ-31К та Ту22М3. О 01:20 пролунав відбій.
Однак о 02:53 тривогу оголосили знову. Станом на ранок вона актуальна.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА над Україною. Така небезпека стосувалася Сумщини, Чернігівщини, Черкащини, Вінничини, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Хмельницької та Київської областей. Відбій загрози ворожих БпЛА був о 05:39.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 06:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".