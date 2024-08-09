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«Мы первопроходцы» — Терехов рассказал о подготовке Харькова к зиме

Общество 12:50   09.08.2024
Виктория Яковенко
«Мы первопроходцы» — Терехов рассказал о подготовке Харькова к зиме скриншот

Сейчас в Харькове выстраивают «совсем другое энергообеспечение города», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Это и газотурбинные установки, и когенерационные установки потому, что впереди зимний период и нам нужно снабжать харьковчан. Это комплексная программа, очень тяжелая, за такую ​​программу никто не брался, и мы первопроходцы. Мы уже проработали все варианты, у нас есть четкий план действий», – заявил Терехов.

Он также отметил, что главная задача сейчас остается – закрыть небо за городом. По словам Терехова, сейчас над этим вопросом работают все ветви власти.

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.

В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.

17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что общая потребность Харькова — 95 когенерационных установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети».

Читайте также: Будем ускоряться — Терехов о темпах установки новых энергообъектов в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове выстраивают «совсем другое энергообеспечение города», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".