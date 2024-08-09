«Ми першопрохідці» – Терехов розповів про підготовку Харкова до зими

Наразі в Харкові вибудовують «зовсім інше енергозабезпечення міста», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Це і газотурбинні установки, і когенераційні установки, бо попереду зимовий період і нам потрібно забезпечувати харків’ян. Це комплексна програма, дуже важка, за таку програму ніхто не брався і ми першопрохідці. Ми вже пропрацювали всі варіанти, у нас є чіткий план дій», – заявив Терехов.

Він також зазначив, що головне завдання наразі залишається – закрити небо на містом. За словами Терехова, наразі над цим питанням працюють усі гілки влади.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.

Терехов 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.

У червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову у липні.

17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загальна потреба Харкова – 95 когенераційних установок : 85 – необхідні для теплових мереж, ще 10 – для “Харківводоканалу”. 21 когенераційну установку від міжнародних організацій уже встановили на об’єктах КП «Харківські теплові мережі».