Главные новости Харькова 12 августа: как прошла ночь

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06:56

Ночью в Харькове взрывы не слышали, Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами

Ночь в Харькове и области прошла с «перерывами» воздушных тревог. В 22:19 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.

В 22:52 раздался отбой воздушной тревоги. В 23:08 Мельник предупредил об угрозе ударов КАБов, однако тревогу в регионе не объявляли.

В 02:00 вновь зазвучала сирена. В Воздушных силах ВСУ не сообщали о причине тревоги. Отбой раздался в 03:23.