Live
  • Пн 12.08.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.12
  • EUR 44.89

Главные новости Харькова 12 августа: как прошла ночь

Общество 06:56   12.08.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 12 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:56

Ночью в Харькове взрывы не слышали, Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами

Ночь в Харькове и области прошла с «перерывами» воздушных тревог. В 22:19 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.

В 22:52 раздался отбой воздушной тревоги. В 23:08 Мельник предупредил об угрозе ударов КАБов, однако тревогу в регионе не объявляли.

В 02:00 вновь зазвучала сирена. В Воздушных силах ВСУ не сообщали о причине тревоги. Отбой раздался в 03:23.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 12 августа: как прошла ночь
Главные новости Харькова 12 августа: как прошла ночь
12.08.2024, 06:56
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
11.08.2024, 13:12
Ночью от +12, порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 12 августа
Ночью от +12, порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 12 августа
11.08.2024, 20:00
ISW: на севере Харьковщины фронт без изменений, на Купянщине – продвижение РФ
ISW: на севере Харьковщины фронт без изменений, на Купянщине – продвижение РФ
12.08.2024, 07:35
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 августа: какой праздник и день в истории
12.08.2024, 06:00
В Краснограде на Харьковщине – дискуссия по поводу даты Дня города: в чем дело
В Краснограде на Харьковщине – дискуссия по поводу даты Дня города: в чем дело
10.08.2024, 21:19

Новости по теме:

21:21
Главные новости Харькова 10 августа: обстрелы – погибшие и пострадавшие, фронт
17:00
Бои в районе Волчанска и штурмы на Купянском направлении: Генштаб на 16:00
08:19
Генштаб сообщил, где СОУ отбивали штурмы врага на Харьковщине
16:39
Возле Волчанска продолжается бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
14:51
«Сливал» данные о ВСУ на Харьковщине брату из РФ: экс-коп получил пожизненное

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 12 августа: как прошла ночь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 06:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".