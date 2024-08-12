Главные новости Харькова 12 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:56
Ночью в Харькове взрывы не слышали, Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами
Ночь в Харькове и области прошла с «перерывами» воздушных тревог. В 22:19 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.
В 22:52 раздался отбой воздушной тревоги. В 23:08 Мельник предупредил об угрозе ударов КАБов, однако тревогу в регионе не объявляли.
В 02:00 вновь зазвучала сирена. В Воздушных силах ВСУ не сообщали о причине тревоги. Отбой раздался в 03:23.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ВСУ, КАБ, Мельник, новости, ночь, область, тревога, угроза, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 06:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".