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Головні новини Харкова 12 серпня: як минула ніч

Події 06:56   12.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 12 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:56

Вночі у Харкові вибухів не чули, Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами

Ніч у Харкові та області минула з «перервами» повітряних тривог. О 22:19 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.

О 22:52 пролунав відбій повітряної тривоги. О 23:08 Мельник попередив про загрозу ударів КАБів, однак тривогу в регіоні не оголошували.

О 02:00 зазвучала сирена. У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. Відбій пролунав о 03:23.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 06:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".