Головні новини Харкова 12 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:56

Вночі у Харкові вибухів не чули, Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами

Ніч у Харкові та області минула з «перервами» повітряних тривог. О 22:19 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.

О 22:52 пролунав відбій повітряної тривоги. О 23:08 Мельник попередив про загрозу ударів КАБів, однак тривогу в регіоні не оголошували.

О 02:00 зазвучала сирена. У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. Відбій пролунав о 03:23.