Головні новини Харкова 12 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:56
Вночі у Харкові вибухів не чули, Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами
Ніч у Харкові та області минула з «перервами» повітряних тривог. О 22:19 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.
О 22:52 пролунав відбій повітряної тривоги. О 23:08 Мельник попередив про загрозу ударів КАБів, однак тривогу в регіоні не оголошували.
О 02:00 зазвучала сирена. У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. Відбій пролунав о 03:23.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, КАБ, Мельник, новини, ночь, область, тревога, угроза, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 06:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".