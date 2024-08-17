Главные новости Харькова 17 августа: как прошла ночь

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07:19

Ночью над Харьковщиной летали «шахеды»

Вечером 16 августа воздушную тревогу в Харьковской области объявляли из-за угрозы ударных БПЛА. О ней предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

В регионе работала ПВО. В 23:38 дали отбой, но уже в 00:13 тревогу возобновили. В 00:44 Воздушные силы ВСУ сообщили о «шахедах» в южной части области.

Беспилотники фиксировали и после часа ночи. А отбой дали в 02:12. Третья за ночь тревога в Харьковской области была актуальна с 04:14 по 06:25. Ее причиной стала активность вражеской авиации. По состоянию на 07:19 тревоги на Харьковщине нет.