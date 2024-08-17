Головні новини Харкова 17 серпня: як минула ніч

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07:19

Вночі над Харківщиною літали “шахеди”

Увечері 16 серпня повітряну тривогу на Харківщині оголошували через загрозу ударних БПЛА. Про неї попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

У регіоні працювала ППО. О 23:38 дали відбій, але вже о 00:13 тривогу відновили. О 00:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про “шахеди” у південній частині області.

Безпілотники фіксували й після першої години ночі. А відбій дали о 02:12. Третя за ніч тривога на Харківщині була актуальна з 04:14 по 06:25. Її причиною стала активність ворожої авіації. Станом на 07:19 тривоги на Харківщині немає.