Головні новини Харкова 17 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:19
Вночі над Харківщиною літали “шахеди”
Увечері 16 серпня повітряну тривогу на Харківщині оголошували через загрозу ударних БПЛА. Про неї попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
У регіоні працювала ППО. О 23:38 дали відбій, але вже о 00:13 тривогу відновили. О 00:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про “шахеди” у південній частині області.
Безпілотники фіксували й після першої години ночі. А відбій дали о 02:12. Третя за ніч тривога на Харківщині була актуальна з 04:14 по 06:25. Її причиною стала активність ворожої авіації. Станом на 07:19 тривоги на Харківщині немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новини Харкова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".