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Головні новини Харкова 17 серпня: як минула ніч

Події 07:19   17.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 17 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:19

Вночі над Харківщиною літали “шахеди”

Увечері 16 серпня повітряну тривогу на Харківщині оголошували через загрозу ударних БПЛА. Про неї попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

У регіоні працювала ППО. О 23:38 дали відбій, але вже о 00:13 тривогу відновили. О 00:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про “шахеди” у південній частині області.

Безпілотники фіксували й після першої години ночі. А відбій дали о 02:12. Третя за ніч тривога на Харківщині була актуальна з 04:14 по 06:25. Її причиною стала активність ворожої авіації. Станом на 07:19 тривоги на Харківщині немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 07:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".