Главные новости Харькова 21 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:33
Воздушная тревога продолжалась в Харькове и области всю ночь
В 21:06 в Харьковской области зазвучала сирена. В 23:55 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона находиться в укрытиях.
В 00:23 в Воздушных силах сообщили о движении группы ударных БпЛА курсом на Полтавщину.
Информация о вражеских «Шахедах» над Харьковщиной появлялась до 02:38. Отбой раздался под утро в 05:43. В 06:25 снова объявили тревогу, по состоянию на 06:33 она актуальна.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВСУ, Мельник, нвоости, тревога, харьковщина, хроника;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 06:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".