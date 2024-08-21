Главные новости Харькова 21 августа: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:33

Воздушная тревога продолжалась в Харькове и области всю ночь

В 21:06 в Харьковской области зазвучала сирена. В 23:55 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона находиться в укрытиях.

В 00:23 в Воздушных силах сообщили о движении группы ударных БпЛА курсом на Полтавщину.

Информация о вражеских «Шахедах» над Харьковщиной появлялась до 02:38. Отбой раздался под утро в 05:43. В 06:25 снова объявили тревогу, по состоянию на 06:33 она актуальна.