Головні новини Харкова 21 серпня: як минула ніч

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06:33

Повітряна тривога тривала у Харкові та області усю ніч

О 21:06 на Харківщині зазвучала сирена. О 23:55 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів регіону бути в укриттях.

О 00:23 у Повітряних силах повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Полтавщину.

Інформація про ворожі «шахеди» над Харківщиною з’являлась до 02:38. Відбій пролунав під ранок, о 05:43. О 06:25 знову оголосили тривогу, станом на 06:33 вона актуальна.