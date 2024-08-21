Головні новини Харкова 21 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:33
Повітряна тривога тривала у Харкові та області усю ніч
О 21:06 на Харківщині зазвучала сирена. О 23:55 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів регіону бути в укриттях.
О 00:23 у Повітряних силах повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Полтавщину.
Інформація про ворожі «шахеди» над Харківщиною з’являлась до 02:38. Відбій пролунав під ранок, о 05:43. О 06:25 знову оголосили тривогу, станом на 06:33 вона актуальна.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Shahed, ЗСУ, Мельник, нвоости, тревога, харківщина, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 06:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".