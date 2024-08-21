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Головні новини Харкова 21 серпня: як минула ніч

Події 06:33   21.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 21 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:33

Повітряна тривога тривала у Харкові та області усю ніч

О 21:06 на Харківщині зазвучала сирена. О 23:55 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів регіону бути в укриттях.

О 00:23 у Повітряних силах повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Полтавщину.

Інформація про ворожі «шахеди» над Харківщиною з’являлась до 02:38. Відбій пролунав під ранок, о 05:43. О 06:25 знову оголосили тривогу, станом на 06:33 вона актуальна.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 06:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".