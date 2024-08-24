Главные новости Харькова 24 августа: как прошла ночь, львица родила

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:51

Харьковская львица родила в День города – Терехов

«В День Харькова наша львица Веста подарила жизнь маленьким львятам. Это событие, символизирующее силу, устойчивость и продление жизни даже в самые сложные времена. Жизнь продолжается!», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео: Игорь Терехов

06:38

Ночью на Харьковщине была угроза баллистики

В Харькове и области в 23:24 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Отбой раздался в 23:34. Второй раз тревога звучала в 00:40. В ВС ВСУ не сообщали о ее причине. Отбой угрозы объявили в 00:50.