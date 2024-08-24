Главные новости Харькова 24 августа: как прошла ночь, львица родила
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:51
Харьковская львица родила в День города – Терехов
«В День Харькова наша львица Веста подарила жизнь маленьким львятам. Это событие, символизирующее силу, устойчивость и продление жизни даже в самые сложные времена. Жизнь продолжается!», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Видео: Игорь Терехов
06:38
Ночью на Харьковщине была угроза баллистики
В Харькове и области в 23:24 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
Отбой раздался в 23:34. Второй раз тревога звучала в 00:40. В ВС ВСУ не сообщали о ее причине. Отбой угрозы объявили в 00:50.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: баллистика, ВСУ, новости, ночь, область, отбой, тревога, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 07:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".