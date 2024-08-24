Головні новини Харкова 24 серпня: як минула ніч, левиця народила
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:51
Харківська левиця народила в День міста – Терехов
«У День Харкова наша левиця Веста подарувала життя маленьким левенятам. Це подія, яка символізує силу, стійкість та продовження життя навіть у найскладніші часи. Життя триває!», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
Відео: Ігор Терехов
06:38
Вночі на Харківщині була загроза балістики
У Харкові та області о 23:24 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Відбій пролунав о 23:34. Вдруге тривога лунала о 00:40. У ПС ЗСУ не повідомляли про її причину. Відбій загрози оголосили о 00:50.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: баллистика, ЗСУ, новини, ночь, область, отбой, тревога, Харків, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 07:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".