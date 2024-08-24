Головні новини Харкова 24 серпня: як минула ніч, левиця народила

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:51

Харківська левиця народила в День міста – Терехов

«У День Харкова наша левиця Веста подарувала життя маленьким левенятам. Це подія, яка символізує силу, стійкість та продовження життя навіть у найскладніші часи. Життя триває!», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Відео: Ігор Терехов

06:38

Вночі на Харківщині була загроза балістики

У Харкові та області о 23:24 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Відбій пролунав о 23:34. Вдруге тривога лунала о 00:40. У ПС ЗСУ не повідомляли про її причину. Відбій загрози оголосили о 00:50.