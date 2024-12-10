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Новости Харькова — главное за 10 декабря: как прошла ночь

Украина 07:03   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 10 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:03

Ночью в Харькове и области из-за возможного авиаудара звучала тревога  – подробности 

Тревога на Харьковшине прозвучала в 23:46 из-за пусков КАБов в Донецкой области. 

Как объяснили в популярных мониторинговых каналах, возникла угроза удара авиабомбами по области. Однако в этот раз обошлось без «прилетов» и в 00:14 прозвучал отбой. После — целая ночь в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) прошла без тревог.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".