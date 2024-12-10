Новости Харькова — главное за 10 декабря: как прошла ночь

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07:03

Ночью в Харькове и области из-за возможного авиаудара звучала тревога – подробности

Тревога на Харьковшине прозвучала в 23:46 из-за пусков КАБов в Донецкой области.

Как объяснили в популярных мониторинговых каналах, возникла угроза удара авиабомбами по области. Однако в этот раз обошлось без «прилетов» и в 00:14 прозвучал отбой. После — целая ночь в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) прошла без тревог.