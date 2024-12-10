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Новини Харкова — головне за 10 грудня: як минула ніч

Україна 07:03   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 10 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Вночі в Харкові та області через можливий авіаудар лунала тривога – подробиці 

Тривога на Харківщині пролунала о 23:46 через пуски КАБів на Донеччині. 

Як пояснили у популярних моніторингових каналах, виникла загроза удару авіабомбами по області. Однак цього разу обійшлося без “прильотів” і о 00:14 пролунав відбій. Після – ціла ніч у Харківській області (крім Вовчанської та Липецької громади) пройшла без тривог.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".