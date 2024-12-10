Новини Харкова — головне за 10 грудня: як минула ніч

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07:03

Вночі в Харкові та області через можливий авіаудар лунала тривога – подробиці

Тривога на Харківщині пролунала о 23:46 через пуски КАБів на Донеччині.

Як пояснили у популярних моніторингових каналах, виникла загроза удару авіабомбами по області. Однак цього разу обійшлося без “прильотів” і о 00:14 пролунав відбій. Після – ціла ніч у Харківській області (крім Вовчанської та Липецької громади) пройшла без тривог.