Новости Харькова — главное за 19 февраля: «прилет», обращение Терехова

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

15:21

Около 13:25 вражеский БпЛА ударил по селу Ольховатка

«В результате обстрела пострадал 65-летний мужчина. Со взрывными ранениями его госпитализировали», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

14:49

На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам

«Потерпев неудачу в битве, противник пытается победить нас политически. Поэтому сейчас не время отчаиваться в своих силах, в наших идеалах и в нашем государстве. Украине нужно наше единство – враг еще не ушел с нашей земли, не зачехлил оружие и не прекратил уничтожать нас как нацию. Поэтому только объединение вокруг интересов страны, вокруг президента, вокруг нашего желания на справедливых условиях закончить развязанную россией войну, вокруг памяти тех, кто положил свою жизнь за то, чтобы мы жили и восстанавливали страну – только при таких условиях мы выстоим!», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Он подчеркнул, что объединившись – мы способны не только противостоять внешнему врагу, но и преодолевать какие-либо трудности.

13:49

Экс-преподавателя вуза Харькова и охранника отеля подозревают в работе на ФСБ РФ

Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, один из фигурантов – 41-летний бывший преподаватель местного вуза. По заказу оккупантов он собирал геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов защитников Харькова.

Еще один фигурант – 48-летний охранник местного отеля, который под видом прогулок шпионил за пунктами базирования СОУ, добавили в СБУ.

В СБУ установили, что фигурантов россияне завербовали через Telegram.

Мужчинам сообщили о подозрении. Сейчас фигуранты – в СИЗО. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.

12:39

Полсотни военных, два танка и РЭБ потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

Две атаки россиян отбили украинские защитники вблизи населенных пунктов Малая Шапковка и Тополи за прошедшие сутки, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских защитников, оккупанты нанесли трех авиаударов с применением двух КАБов и шести НАРов, а также 69 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 485 обстрелов позиций воинов.

Потери врага за сутки составили 50 человек, из них безвозвратные – 12, санитарные – 38.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 110 единиц вооружения и военной техники.

11:25

Фото с места ночного «прилета» в Харькове показали в прокуратуре – чем ударили

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне ударили ночью по Слободскому району города.

«Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия — повреждено оборудование, транспортные средства. Без пострадавших», – написали правоохранители.

В прокуратуре также установили, что оккупанты ударили по городу БпЛА «Герань-2».

08:49

РФ била по Харькову и области: подробности ночных обстрелов сообщил Синегубов

Накануне враг обстреливал Купянский и Изюмский район, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне обстрелы начались с Купянщины – из-за удара из РСЗО повреждена хозпостройка.

«15:00 Изюмский р-н. Боровская ТГ., с. Подлиман. В результате попадания КАБ повреждено здание автогаража, склада, фермы, частный дом. 16:00 Изюмский р-н. Боровская ТГ., с. Боровая. В результате попадания КАБ повреждены 4 частных дома и хозяйственные сооружения; 4 частных дома и гараж», – уточнил Синегубов.

А в 00:00 россияне ударили по Купянску – FPV-дрон повредил частный дом.

«19 февраля 04:45 российская авиация нанесла удары четырьмя КАБами по Золочевской громаде. Первый попал по открытой местности окрестности поселка Золочев, вторая по открытой местности села Черноглазовка, еще две авиабомбы упали по открытой местности села Мироновка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», – пишет начальник ХОВА.

Также Синегубов сообщил, что в 02:30 прилетело и по Харькову. Из-за попадания БпЛА повреждено оборудование предприятия в Слободском районе, а также авто. Обошлось без пострадавших.

08:34

Генштаб: РФ активизировалась, 18 вражеских атак отбили украинские защитники

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 19 февраля Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток было два боя в районе Малой Шапковки и Тополи.

На Купянщине враг атаковал 16 раз, пишут в Генштабе.

«Произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Черкасскую Лозовую.

08:16

Двое детей отравились угарным газом на Харьковщине, их госпитализировали

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток на Харьковщине возникло семь пожаров, один из них – из-за вражеских обстрелов.

«Ночью 19 февраля в результате вражеского удара по жилому сектору в г. Купянск горело здание на площади 150 м. кв. Информация о пострадавших не поступала. От ГСЧС привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава», – сообщили спасатели.

А накануне в 21:40 получили сообщение, что в селе Кегичевка Берестинского района четверо людей отравились угарным газом. Из них двое – дети 2010 и 2012 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали. Предварительно, инцидент произошел вследствие неисправности дымохода газовой колонки для нагрева воды, уточнили в ГСЧС.

«Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в пос. Боровая в Изюмском районе. В результате попадания КАБ повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки и гараж. Пострадавших нет», – написали пожарные.

08:02

Ночью оккупанты обстреляли Харьков – Терехов рассказал, куда попали

Враг ударил по городу около 03:00, пишет мэр Игорь Терехов.

По информации городского головы, россияне выпустили беспилотник по Слободскому району Харькова.

«Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого упал БпЛА. Обошлось без пострадавших», – уточнил мэр.

Однако вследствие «прилета» пострадало оборудование и другое имущество фирмы, добавил Терехов.

07:07

Почти всю ночь длилась тревога на Харьковщине – причины

Из-за угрозы удара баллистикой накануне в 21:28 в Харькове и области прозвучала тревога.

После чего россияне запустили БпЛА в сторону Харькова.

Вражеские беспилотники кружили над Харьковской и соседними областями и после полуночи, опасность ударов сохранялась. Позже добавилась еще и активность вражеской авиации.

А в 04:06 Воздушные силы объявили отбой тревоги. Однако уже в 04:40 ее возобновили из-за пусков КАБ в сторону Харькова и области.

Угроза обстрелов миновала в 05:17, а на Харьковщине прозвучал отбой.