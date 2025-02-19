Новини Харкова — головне за 19 лютого: “приліт”, звернення Терехова

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

15:21

Близько 13:25 ворожий БпЛА вдарив по селу Вільхуватка

«Внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік. З вибуховими пораненнями його госпіталізували», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

14:49

На тлі перемовин США і РФ Терехов звернувся до харків’ян

«Не зумівши перемогти нас на полі бою, ворог намагається перемогти нас політично. Тому зараз не час зневірюватися у своїх силах, у наших ідеалах та у нашій державі. Україні потрібна наша єдність – ворог ще не пішов з нашої землі, не зачохлив зброю та не припинив знищувати нас як націю. Тому тільки обʼєднання навколо інтересів країни, навколо президента, навколо нашого бажання на справедливих умовах закінчити розвʼязану росією війну, навколо памʼяті тих, хто поклав своє життя за те, щоб ми жили і відбудовували країну – тільки за таких умов ми вистоїмо!», – написав мер Харкова Ігор Терехов у мережі «Телеграм».

Він наголосив, що об’єднавшись – ми здатні не тільки протистояти зовнішньому ворогу, а і долати будь-які труднощі.

13:49

Ексвикладача вишу Харкова і охоронця готелю підозрюють у роботі на ФСБ РФ

Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, один із фігурантів – 41-річний колишній викладач місцевого вишу. На замовлення окупантів він збирав геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів захисників Харкова.

Ще один фігурант – 48-річний охоронець місцевого готелю, який під виглядом прогулянок шпигував за пунктами базування СОУ, додали в СБУ.

В СБУ встановили, що фігурантів росіяни завербували через мережу «Телеграм».

Чоловікам повідомили про підозру. Наразі фігуранти – у СІЗО. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми.

12:39

Пів сотні військових, два танки та РЕБ втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Дві атаки росіян відбили українські захисники поблизу населених пунктів Мала Шапківка та Тополі минулої доби, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними українських захисників, окупанти завдали трьох авіаударів із застосуванням двох КАБів та шістьох НАРів, а також 69 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 485 обстрілів позицій воїнів.

Втрати ворога за минулу добу склали 50 осіб, з них безповоротні – 12, санітарні – 38.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 110 одиниць озброєння та військової техніки.

11:25

Фото з місця нічного “прильоту” у Харкові показали у прокуратурі – чим ударили

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили вночі по Слобідському району міста.

“Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства — пошкоджено обладнання, транспортні засоби. Без постраждалих”, – написали правоохоронці.

У прокуратурі також встановили, що окупанти вдарили по місту БпЛА “Герань-2”.

08:48

РФ била по Харкову та області: подробиці нічних обстрілів повідомив Синєгубов

Напередодні ворог обстрілював Куп’янський та Ізюмський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні обстріли розпочалися з Куп’янщини – через удар із РСЗВ пошкоджена господарська споруда.

“15:00 Ізюмський р-н. Борівська ТГ., с. Підлиман. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю автогаражу, складу, ферми, приватний будинок. 16:00 Ізюмський р-н. Борівська ТГ., с. Борова. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено 4 приватних будинки та господарчі споруди; 4 приватні будинки та гараж”, – повідомив Синєгубов.

А о 00:00 росіяни вдарили по Куп’янську – FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

“19 лютого 04:45 російська авіація завдала ударів чотирма КАБами по Золочівській громаді. Перша влучила по відкритій місцевість околиці селища Золочів, друга по відкритій місцевості села Чорноглазівка, ще дві авіабомби впали по відкритій місцевості села Миронівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – зазначив начальник ХОВА.

Також Синєгубов повідомив, що о 02:30 прилетіло і по Харкову. Через влучання БпЛА пошкоджено обладнання підприємства у Слобідському районі, а також авто. Обійшлося без постраждалих.

08:34

Генштаб: РФ активізувалась, 18 ворожих атак відбили українські захисники

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 19 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби було два бої в районі Малої Шапківки та Тополі.

На Куп’янщині ворог атакував 16 разів, пишуть у Генштабі.

“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової”, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Черкаську Лозову.

08:16

Двоє дітей отруїлися чадним газом на Харківщині, їх госпіталізували

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби на Харківщині виникло сім пожеж, одна з них – через ворожі обстріли.

“Вночі 19 лютого в результаті ворожого удару по житловому сектору у м. Куп’янськ горів будинок на площі 150 м. кв. Інформація про постраждалих не надходила. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу“, – повідомили рятувальники.

А напередодні о 21:40 отримали повідомлення, що у селі Кегичівка Берестинського району четверо людей отруїлися чадним газом. З них двоє – діти 2010 та 2012 року народження. Усіх постраждалих госпіталізували. Попередньо, інцидент стався внаслідок несправності димоходу газової колонки для нагрівання води, уточнили в ДСНС.

“Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у сел. Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання КАБ пошкоджені 8 приватних будинків, господарчі споруди та гараж. Постраждалих немає”, – написали пожежники.

08:02

Вночі окупанти обстріляли Харків – Терехов розповів, куди влучили

Ворог ударив по місту близько 03:00, пише мер Ігор Терехов.

За інформацією міського голови, росіяни випустили безпілотник по Слобідському району Харкова.

“Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА. Обійшлося без постраждалих“, – уточнив мер.

Проте внаслідок “прильоту” постраждало обладнання та інше майно фірми, додав Терехов.

07:07

Майже всю ніч тривала тривога на Харківщині – причини

Через загрозу удару балістикою напередодні о 21:28 у Харкові та області пролунала тривога.

Після чого росіяни запустили БпЛА у сторону Харкова.

Ворожі безпілотники кружляли над Харківською та сусідніми областями і після опівночі, небезпека ударів зберігалася. Згодом додалася ще й активність ворожої авіації.

А о 04:06 Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Проте вже о 04:40 її відновили через пуски КАБ у бік Харкова та області.

Загроза обстрілів минула о 05:17, а на Харківщині пролунав відбій.