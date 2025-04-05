Новости Харькова – главное за 5 апреля: продвижение РФ, обстрелы и пожары

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

09:09

Купянск ночью атаковали КАБами, из-за БпЛА горели экосистемы — Синегубов

Как сообщил начальник ХОВА:

▪️В 01:03 в Изюме в результате падения БпЛА произошло возгорание травы на площади 50 квадратных метров.

▪️ В 23:39 в результате удара КАБ в Купянске повреждены два автомобиля скорой помощи.

▪️В 22:45 в с. Знаменка Нововодолажской громады в результате падения БпЛА загорелся камыш и ветки на площади 2,5 гектара.

▪️В 23:10 в Купянске в результате обстрелов КАБами повреждены частные домовладения и помещения учебного заведения.

▪️В 15:28 в с. Шевченково Купянского района в результате обстрела БпЛА «Герань-2» пострадала 72-летняя женщина.

▪️В 09:08 в с. Гурьев Казачок Золочевской громады в результате обстрела FPV-дроном повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и уничтожен автомобиль.

▪️В 09:01 с. Барановка Золочевской громады атаковали двумя КАБами. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

08:15

По четыре боя произошло за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях

Как информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Харьковском направлении произошли бои в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Каменки.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

08:10

ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине

Как пишет американский Институт изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что военные РФ продвинулись через реку Оскол в Каменку на Купянском направлении.

На Харьковском направлении россияне 2 и 3 апреля атаковали вблизи Волчанска, продолжили наступательные операции 4 апреля, но не продвинулись.

Также войска РФ не имели продвижения на Боровском направлении, отметили в ISW.

«Российский блогер утверждал, что украинские войска увеличили интенсивность контратак на Боровском направлении и пытаются перекрыть дорогу Р-07 Сватово-Купянск», — добавили аналитики.