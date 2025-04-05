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Новости Харькова – главное за 5 апреля: продвижение РФ, обстрелы и пожары

Общество 09:09   05.04.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова – главное за 5 апреля: продвижение РФ, обстрелы и пожары Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

09:09

Купянск ночью атаковали КАБами, из-за БпЛА горели экосистемы — Синегубов

Как сообщил начальник ХОВА:

▪️В 01:03 в Изюме в результате падения БпЛА произошло возгорание травы на площади 50 квадратных метров.

▪️ В 23:39 в результате удара КАБ в Купянске повреждены два автомобиля скорой помощи.

▪️В 22:45 в с. Знаменка Нововодолажской громады в результате падения БпЛА загорелся камыш и ветки на площади 2,5 гектара.

▪️В 23:10 в Купянске в результате обстрелов КАБами повреждены частные домовладения и помещения учебного заведения.

▪️В 15:28 в с. Шевченково Купянского района в результате обстрела БпЛА «Герань-2» пострадала 72-летняя женщина.

▪️В 09:08 в с. Гурьев Казачок Золочевской громады в результате обстрела FPV-дроном повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и уничтожен автомобиль.

▪️В 09:01 с. Барановка Золочевской громады атаковали двумя КАБами. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

08:15

По четыре боя произошло за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях

Как информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Харьковском направлении произошли бои в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Каменки.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

08:10

ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине

Как пишет американский Институт изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что военные РФ продвинулись через реку Оскол в Каменку на Купянском направлении.

Карта ISW

На Харьковском направлении россияне 2 и 3 апреля атаковали вблизи Волчанска, продолжили наступательные операции 4 апреля, но не продвинулись.

Также войска РФ не имели продвижения на Боровском направлении, отметили в ISW.

«Российский блогер утверждал, что украинские войска увеличили интенсивность контратак на Боровском направлении и пытаются перекрыть дорогу Р-07 Сватово-Купянск», — добавили аналитики.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 09:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".