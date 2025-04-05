Новости Харькова – главное за 5 апреля: продвижение РФ, обстрелы и пожары
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:09
Купянск ночью атаковали КАБами, из-за БпЛА горели экосистемы — Синегубов
Как сообщил начальник ХОВА:
▪️В 01:03 в Изюме в результате падения БпЛА произошло возгорание травы на площади 50 квадратных метров.
▪️ В 23:39 в результате удара КАБ в Купянске повреждены два автомобиля скорой помощи.
▪️В 22:45 в с. Знаменка Нововодолажской громады в результате падения БпЛА загорелся камыш и ветки на площади 2,5 гектара.
▪️В 23:10 в Купянске в результате обстрелов КАБами повреждены частные домовладения и помещения учебного заведения.
▪️В 15:28 в с. Шевченково Купянского района в результате обстрела БпЛА «Герань-2» пострадала 72-летняя женщина.
▪️В 09:08 в с. Гурьев Казачок Золочевской громады в результате обстрела FPV-дроном повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и уничтожен автомобиль.
▪️В 09:01 с. Барановка Золочевской громады атаковали двумя КАБами. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
08:15
По четыре боя произошло за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях
Как информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Харьковском направлении произошли бои в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Каменки.
На Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
08:10
ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине
Как пишет американский Институт изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что военные РФ продвинулись через реку Оскол в Каменку на Купянском направлении.
На Харьковском направлении россияне 2 и 3 апреля атаковали вблизи Волчанска, продолжили наступательные операции 4 апреля, но не продвинулись.
Также войска РФ не имели продвижения на Боровском направлении, отметили в ISW.
«Российский блогер утверждал, что украинские войска увеличили интенсивность контратак на Боровском направлении и пытаются перекрыть дорогу Р-07 Сватово-Купянск», — добавили аналитики.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 09:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".