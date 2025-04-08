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Новости Харькова — главное за 8 апреля: как прошла ночь

Происшествия 06:57   08.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 8 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:57

Ночью в Харькове слышали взрыв — прилетело по Бабаям

С вечера 7 апреля до утра 8 апреля в Харькове было две воздушные тревоги. Первая началась в 22:57. На этот момент область уже предупредили об опасности из-за налета «Шахедов», однако сирены в Харькове сработали из-за другой угрозы — ударов баллистикой.

Буквально сразу за объявлением тревоги последовал звук взрыва. Его слышали практически во всех районах города. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: «прилет» был в пригороде — в поселке Бабаи. Информации о пострадавших не было.

Отбой дали в 03:09 8 апреля. А в 06:03 сирены вновь оживились. Вторая воздушная тревога была непродолжительной — до 06:35. Воздушные силы ВСУ информировали о пусках корректируемых авиабомб российской авиацией.

По состоянию на 06:57 8 апреля тревоги в Харькове и области нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 06:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".