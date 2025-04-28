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Новости Харькова — главное за 28 апреля: как прошла ночь

Происшествия 07:14   28.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 28 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:14

Всю ночь над областью кружили «Шахеды»

В течение ночи над Харьковской областью летали «Шахеды». В Харькове первый раз тревогу из-за них объявили в 23:33. Воздушные силы ВСУ сообщали о появлении БпЛА как на севере, так и на юге области.

Часть «Шахедов» «прошла транзитом», вылетев в соседние Полтавскую, Сумскую и Донецкую области. В 04:28 прозвучал отбой. Но уже в 06:50 тревогу в Харькове возобновили. Очередной беспилотник летел в сторону Богодухова.

По состоянию на 07:14 тревога в Харькове продолжается.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 07:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".