Новости Харькова — главное за 28 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:14
Всю ночь над областью кружили «Шахеды»
В течение ночи над Харьковской областью летали «Шахеды». В Харькове первый раз тревогу из-за них объявили в 23:33. Воздушные силы ВСУ сообщали о появлении БпЛА как на севере, так и на юге области.
Часть «Шахедов» «прошла транзитом», вылетев в соседние Полтавскую, Сумскую и Донецкую области. В 04:28 прозвучал отбой. Но уже в 06:50 тревогу в Харькове возобновили. Очередной беспилотник летел в сторону Богодухова.
По состоянию на 07:14 тревога в Харькове продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".