Новости Харькова — главное за 16 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:33

По двум населенным пунктам ударила РФ из авиации, за сутки было 12 боев

О том, где пыталась наступать РФ в течение суток на Харьковщине, а также о потерях врага, сообщили утром 16 июля в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали семь атак оккупантов около Волчанска.

На Купянском – Силы обороны сдержали пять штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска», – уточнили в ГШ.

Также ВС РФ сбросили авиабомбы на Зыбино и Отрадное на Харьковщине.

08:00

За сутки в Харьковской области было 42 пожара, есть погибший – данные ГСЧС

Утром 16 июля в облуправлении ГСЧС на Харьковщине сообщили, что семь возгораний возникли из-за вражеских ударов.

Россияне били по Купянскому, Изюмскому и Чугуевскому району, также досталось и Киевскому району Харькова.

«Днем враг нанес удар беспилотником по с. Плоское Великобурлукской громады. В результате удара произошел пожар на открытой территории. Горели трава и кустарники на площади 8 га. Без пострадавших. Часом спустя враг нанес еще один удар БпЛА по частному сектору пос. Приколотное Ольховатской громады», – проинформировали в ГСЧС.

В результате последнего обстрела горели дома и постройки на общей площади более 350 м. кв. Известно о погибшем мужчине 1957 г.р. и двух пострадавших – мужчине 1968 г.р. и женщине 1986 г.р.

«Ликвидировано 15 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 242 га, сейчас продолжается ликвидация 3 лесных пожаров в Изюмском районе области. Также произошли 2 пожара на хлебном поле: в с. Герсевановка Лозовского района горело поле ячменя на площади 1,5 га, в с. Шульское Лозовского района горели пожнивные остатки на площади 500 м. кв.», – добавили спасатели.

07:37

Deep State: враг продвинулся на Харьковщине – что захватил

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.

Согласно обновленным данным, россияне смогли захватить новые территории на северо-востоке области. В частности, на карте видно, что ВС РФ продвинулись к Амбарному Великобурлукского района.

07:07

Россияне обстреляли Харьков, ударили 16 БпЛа

Тревогу в Харькове и области объявили накануне в 21:40 – в соседних регионах зафиксировали движение российских БпЛА. А в 22:16 беспилотники кружили над Волчанском.

Уже около 23:10 БпЛА начали бить по Харькову. Атака «Шахедов» продолжалась 14 минут. За это время, уточнил мэр Игорь Терехов, россияне 16 раз ударили по Киевскому району – на месте «прилетов» начались пожары. Также, по предварительной информации, несколько БпЛА сбили. В результате ударов пострадали трое людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Отбой тревоги объявили в 01:26. По состоянию на 07:07 в Харькове и области – без угроз.