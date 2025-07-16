Новини Харкова — головне за 16 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:33

По двох населених пунктах вдарила РФ з авіації, за добу було 12 боїв

Про те, де намагалася наступати РФ протягом доби на Харківщині, а також про втрати ворога, повідомили вранці 16 липня у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували сім атак окупантів біля Вовчанська.

На Купʼянському – Сили оборони стримали п’ять штурмів росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська“, – уточнили у ГШ.

Також ЗС РФ скинули авіабомби на Зибине та Одрадне на Харківщині.

08:00

За добу в Харківській області було 42 пожежі, є загиблий – дані ДСНС

Вранці 16 липня в облуправлінні ДСНС на Харківщині повідомили, що сім загорянь виникли через ворожі удари.

Росіяни били по Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах, також дісталося і Київському району Харкова.

“Вдень ворог завдав удару безпілотником по с. Плоске Великобурлуцької громади. В результаті удару сталася пожежа на відкритій території. Горіли трава та чагарники на площі 8 га. Без постраждалих. Годиною потому ворог завдав ще одного удару БпЛА по приватному сектору сел. Приколотне Вільхуватської громади”, – повідомили у ДСНС.

Внаслідок останнього обстрілу горіли дома та будівлі на загальній площі понад 350 м. кв. Відомо про загиблого чоловіка 1957 р.н. та двох постраждалих – чоловіка 1968 р.н. та жінку 1986 р.н.

“Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 242 га, наразі триває ліквідація 3 лісових пожеж у Ізюмському районі області. Також сталися 2 пожежі на хлібному полі: у с. Герсеванівка Лозівського району горіло поле ячменя на площі 1,5 га, у с. Шульське Лозівського району горіли пожнивні залишки на площі 500 м. кв.“, – додали рятувальники.

07:37

Deep State: ворог просунувся на Харківщині – що захопив

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині.

Згідно з оновленими даними, росіяни змогли захопити нові території на північному сході області. На карті видно, що ЗС РФ просунулися до Амбарного Великобурлуцького району.

07:07

Росіяни обстріляли Харків, ударили 16 БпЛА

Тривогу в Харкові та області оголосили напередодні о 21:40 – у сусідніх регіонах зафіксували рух російських БпЛА. А о 22:16 безпілотники кружляли над Вовчанськом.

Вже близько 23:10 БпЛА почали бити по Харкову. Атака «Шахедів» тривала 14 хвилин. За цей час, уточнив мер Ігор Терехов, росіяни 16 разів вгатили по Київському району – на місці “прильотів” почалися пожежі. Також, за попередньою інформацією, кілька БпЛА збили. Внаслідок ударів постраждали троє людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відбій тривоги оголосили о 01:26. Станом на 07:07 у Харкові та області – без загроз.