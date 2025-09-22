Новости Харькова — главное 22 сентября: проблемы россиян, ситуация на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:43
Шесть пожаров бушуют в лесах Изюмского района – подробности от ГСЧС
Утром 22 сентября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о возгораниях, которые начались в регионе.
Так за сутки в Харьковской области бушевали 23 пожара, четыре из них – начались в результате российских обстрелов. Оккупанты били по Купянскому и Изюмскому районам.
Из-за «прилетов» горел частный дом, также огонь охватил хвойную подстилку в лесах.
«За сутки ликвидировано девять пожаров в природных экосистемах на общей площади более 6,6 гектара», – уточнили спасатели.
На данный момент сотрудники ГСЧС все еще пытаются потушить шесть лесных пожаров в Изюмском районе, добавили спасатели.
07:27
Россияне жалуются, что на севере от Харькова их используют как пушечное мясо
В сводке за 22 сентября в Институте изучения войны (ISW) рассказали о проблемах военных РФ на севере Харьковской области.
О претензиях оккупантов, которые воюют на Южно-Слобожанском направлении сообщил российский блогер.
«Блогер, который, как сообщается, связан с Северной группой войск, утверждал, что солдат российской 128-й мотострелковой бригады (44-й армейский корпус, действующей на Волчанском направлении) жаловался на то, что российское военное командование не руководит пехотой и не заботится о высоких потерях, которые возникают в результате этого», – передают аналитики.
Также эксперты передают, что враг укрепляет позиции на левом берегу реки Волчья. Так они пытаются создать плацдарм на этом участке фронта.
В целом же, ситуация на линии фронта в Харьковской области осталась прежней. Единственные изменения, вероятно, произошли на Купянском направлении. Ссылаясь на данные военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, в Институте изучения войны передают: россияне, скорее всего, оккупировали Кондрашовку.
«20 и 21 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северо-западу от Купянска вблизи Мирового и Тищенковки; к северу от Купянска вблизи Кондрашовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Красного Первого и Западного и в направлении Петро-Ивановки; и к востоку от Купянска вблизи Петропавловки. Машовец заявил, что украинские войска обнаружили небольшие российские группы инфильтрации и штурмы вблизи стадиона «Спартак» и улицы Долгаловской на севере Купянска и вблизи Мирового, к югу от Тищенковки и к северу от Соболевки (к западу от Купянска)», – отметили в ISW.
Читайте также: Сегодня 22 сентября: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 22 сентября: проблемы россиян, ситуация на фронте»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 07:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".