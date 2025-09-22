Новости Харькова — главное 22 сентября: проблемы россиян, ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:43

Шесть пожаров бушуют в лесах Изюмского района – подробности от ГСЧС

Утром 22 сентября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о возгораниях, которые начались в регионе.

Так за сутки в Харьковской области бушевали 23 пожара, четыре из них – начались в результате российских обстрелов. Оккупанты били по Купянскому и Изюмскому районам.

Из-за «прилетов» горел частный дом, также огонь охватил хвойную подстилку в лесах.

«За сутки ликвидировано девять пожаров в природных экосистемах на общей площади более 6,6 гектара», – уточнили спасатели.

На данный момент сотрудники ГСЧС все еще пытаются потушить шесть лесных пожаров в Изюмском районе, добавили спасатели.

07:27

Россияне жалуются, что на севере от Харькова их используют как пушечное мясо

В сводке за 22 сентября в Институте изучения войны (ISW) рассказали о проблемах военных РФ на севере Харьковской области.

О претензиях оккупантов, которые воюют на Южно-Слобожанском направлении сообщил российский блогер.

«Блогер, который, как сообщается, связан с Северной группой войск, утверждал, что солдат российской 128-й мотострелковой бригады (44-й армейский корпус, действующей на Волчанском направлении) жаловался на то, что российское военное командование не руководит пехотой и не заботится о высоких потерях, которые возникают в результате этого», – передают аналитики.

Также эксперты передают, что враг укрепляет позиции на левом берегу реки Волчья. Так они пытаются создать плацдарм на этом участке фронта.

В целом же, ситуация на линии фронта в Харьковской области осталась прежней. Единственные изменения, вероятно, произошли на Купянском направлении. Ссылаясь на данные военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, в Институте изучения войны передают: россияне, скорее всего, оккупировали Кондрашовку.

«20 и 21 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северо-западу от Купянска вблизи Мирового и Тищенковки; к северу от Купянска вблизи Кондрашовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Красного Первого и Западного и в направлении Петро-Ивановки; и к востоку от Купянска вблизи Петропавловки. Машовец заявил, что украинские войска обнаружили небольшие российские группы инфильтрации и штурмы вблизи стадиона «Спартак» и улицы Долгаловской на севере Купянска и вблизи Мирового, к югу от Тищенковки и к северу от Соболевки (к западу от Купянска)», – отметили в ISW.