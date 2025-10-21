Новости Харькова – главное за 21 октября: сутки начались с ударов по городу

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:21

После полуночи в некоторых районах Харькова раздалась серия взрывов

Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атаковали КАБы. Предварительно, под ударом был Индустриальный район.

Позже в городе снова слышали взрывы. Предварительно, все – в Индустриальном районе.

Напомним, управляемые авиабомбы реактивного типа, преодолевающие расстояние более ста километров, начали применять россияне. Первый случай прокуратура Харьковской области официально зафиксировала в субботу. Досталось Лозовой, для которой это был в принципе первый КАБ с самого начала полномасштабной. Новая модификация авиабомбы – УМПБ-5Р – была выпущена с временно оккупированной территории Украины и преодолела расстояние в 130 километров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы. У четырех диагностировали острый шок. Также с полсотни домовладений получили повреждения.