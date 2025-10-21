Новини Харкова – головне за 21 жовтня: доба почалась з ударів по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:21

Після опівночі у деяких районах Харкова пролунала серія вибухів

Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакували КАБи. Попередньо, під ударом був Індустріальний район.

Пізніше у місті знову чули вибухи. Попередньо, усі – в Індустріальному районі.

Інформація буде оновлюватись тут.

Нагадаємо, керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад сто кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала в суботу. Дісталося Лозовій, для якої це був у принципі перший КАБ від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби – УМПБ-5Р – була випущена з тимчасово окупованої території України й подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з пів сотні домоволодінь зазнали пошкоджень.