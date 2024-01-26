Головні новини Харкова 26 січня: як минула ніч, обстріли, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:30

По Харківщині вдарили з “Урагану” — Синєгубов

“Сьогодні близько 01:00 окупанти завдали удару з РСЗВ “Ураган” по м. Куп’янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка. Без постраждалих”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Також росіяни застосували БПЛА по Козачій Лопані, завдали авіаудару біля Комісарового та скинули керовану авіабомбу на село Вільхуватка в Куп’янському районі.

07:26

Генштаб повідомив про шість атак на Харківщині та авіаудар

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

Авіаудар припав по Комісаровому.

07:08

Вночі оголошували тривогу через балістику

Минулої ночі в Харкові один раз звучала повітряна тривога – з 00:53 до 01:18. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.