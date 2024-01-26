Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
08:30
По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов
«Сегодня около 01:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО «Ураган» по г. Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка. Без пострадавших», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram.
Также россияне применили БПЛА по Казачьей Лопани, нанесли авиаудар возле Комиссарового и скинули управляемую авиабомбу на село Ольховатка в Купянском районе.
07:26
Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в утренней сводке Генштаба.
Авиаудар пришелся по Комиссарово.
07:08
Ночью объявляли тревогу из-за баллистики
Минувшей ночью в Харькове один раз звучала воздушная тревога — с 00:53 по 01:18. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".