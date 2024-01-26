Главные новости Харькова 26 января: как прошла ночь, обстрелы, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:30

По Харьковщине ударили из «Урагана» — Синегубов

«Сегодня около 01:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО «Ураган» по г. Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка. Без пострадавших», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram.

Также россияне применили БПЛА по Казачьей Лопани, нанесли авиаудар возле Комиссарового и скинули управляемую авиабомбу на село Ольховатка в Купянском районе.

07:26

Генштаб сообщил про шесть атак на Харьковщине и авиаудар

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в утренней сводке Генштаба.

Авиаудар пришелся по Комиссарово.

07:08

Ночью объявляли тревогу из-за баллистики

Минувшей ночью в Харькове один раз звучала воздушная тревога — с 00:53 по 01:18. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.