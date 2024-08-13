Головні новини Харкова 13 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:45
Пізно ввечері на Харківщині попереджали про пуски ворожих КАБів, над Україною «кружляли» шахеди
О 22:28 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів і закликав жителів регіону бути в укриттях.
Тим часом над Україною фіксувалися ударні БпЛА. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів в Херсонській, Полтавській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях.
На Харківщині відбій пролунав о 02:54. О 03:27 знову звучала сирена, у ПС ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. О 04:34 дали відбій.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ЗСУ, Мельник, новини, тревога, ударные, Харків, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 13 серпня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 06:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".