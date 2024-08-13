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Головні новини Харкова 13 серпня: як минула ніч

Події 06:45   13.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 13 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:45

Пізно ввечері на Харківщині попереджали про пуски ворожих КАБів, над Україною «кружляли» шахеди

О 22:28 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски ворожих КАБів і закликав жителів регіону бути в укриттях.

Тим часом над Україною фіксувалися ударні БпЛА. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів в Херсонській, Полтавській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях.

На Харківщині відбій пролунав о 02:54. О 03:27 знову звучала сирена, у ПС ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. О 04:34 дали відбій.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 06:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".