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Главные новости Харькова 13 августа: как прошла ночь

Общество 06:45   13.08.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 13 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:45

Поздним вечером на Харьковщине предупреждали о пусках вражеских КАБов, над Украиной «кружили» Шахеды

В 22:28 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов и призвал жителей региона быть в укрытиях.

Тем временем над Украиной фиксировались ударные БпЛА. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов в Херсонской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях.

В Харьковской области отбой раздался в 02:54. В 03:27 снова звучала сирена, в ВС ВСУ не сообщали о причине тревоги. В 04:34 дали отбой.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 06:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".