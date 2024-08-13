Главные новости Харькова 13 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:45
Поздним вечером на Харьковщине предупреждали о пусках вражеских КАБов, над Украиной «кружили» Шахеды
В 22:28 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов и призвал жителей региона быть в укрытиях.
Тем временем над Украиной фиксировались ударные БпЛА. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов в Херсонской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях.
В Харьковской области отбой раздался в 02:54. В 03:27 снова звучала сирена, в ВС ВСУ не сообщали о причине тревоги. В 04:34 дали отбой.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, Мельник, новости, тревога, ударные, Харьков, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 06:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".