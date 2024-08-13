Главные новости Харькова 13 августа: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:45

Поздним вечером на Харьковщине предупреждали о пусках вражеских КАБов, над Украиной «кружили» Шахеды

В 22:28 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках вражеских КАБов и призвал жителей региона быть в укрытиях.

Тем временем над Украиной фиксировались ударные БпЛА. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов в Херсонской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях.

В Харьковской области отбой раздался в 02:54. В 03:27 снова звучала сирена, в ВС ВСУ не сообщали о причине тревоги. В 04:34 дали отбой.