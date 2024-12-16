Новини Харкова — головне за 16.12: ранкова робота ППО в області, “прильоти”

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:40

По Купʼянську росіяни вдарили з РСЗВ «Ураган»

Як інформують в облпрокуратурі, житловий сектор був під обстрілом близько 20:00. Загинув 53-річний чоловік. 64-річного мешканця ушпиталили з пораненнями.

21:41

Підсумки доби у відеодайджесті

20:44

Один чоловік загинув і ще один ушпиталений у важкому стані через удар росіян по Куп’янську

Як інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов, дані цих людей встановлюються. Росіяни вдарили по житловому сектору, пошкоджені будинки. На місці працюють екстрені служби.

19:59

Парк імені Маяковського планують перейменувати у Харкові – деколонізатори

Як йдеться у відповіді департаменту ЖКГ міськради на звернення активістів проєкту “Деколонізація. Україна”, наразі готуються документи для подання на перейменування парку відповідно до Положення про міську комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.

Парк знаходиться в Індустріальному районі, на вулиці Миру, 3.



Документ: “Деколонізація. Україна”

16:53

В’їзд до Харкова став новорічним

«Коли ми почали прикрашати станції метро та сад Шевченка, я говорив, що можливі сюрпризи від Центрального парку. Ось один з них! Сьогодні наші фахівці додали святкового настрою на в’їзді в Харків. Незламний Харків вітає усіх з прийдешніми святами», – пишуть у телеграм-каналі Центрального парку.

Відео: Центральний парк Харкова

14:47

Замість солдата – робот: «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію проти РФ на Харківщині

«Ми використовували наземні системи, там де ми можемо підвергнути солдата дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загиблий. Краще замінити роботом», – пояснив начальник штабу бригади «Хартія» Максим Голубок.

У бригаді зазначили, що на полі бою вперше була присутня така кількість роботизованих і безпілотних комплексів. В операції були задіяні численні наземні роботизовані комплекси (дрони для мінування та розмінування, дрони-камікадзе, мобільні турелі) та БПЛА різних типів (важкі мультироторні «бомбери», дрони для спостереження, різноманітні FPV).

12:23

Чи є загроза повторного наступу РФ на північ Харківщини: що кажуть у ДПСУ

Ситуація на Вовчанському напрямку залишається складною. Однак, станом на 16 грудня наявних сил і засобів у противника для повторного наступу немає, сказав в етері нацмарафону начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов.

«Обстановка відстежується постійно, будь-які переміщення, передислокації противника ми бачимо. Станом на сьогодні, оцінюючи наявні сили і засоби ворога, можна зробити висновок, що їх не вистачить для проведення масштабного наступу. Поряд з цим, окупанти не зменшують тиск на цьому напрямку. Не полишають спроби створити так звану «буферну зону». Ворог через великі втрати в живій силі проводить постійні ротації, намагаючись заводити до нас на напрямок нові підрозділи, як з резерву, так і з інших ділянок», – зазначив Ковальов.

10:54

До кінця січня перекриють вулиці в Харкові: причина та як об’їхати

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у місті проведуть регламентні роботи на підземних газопроводах.

Газовики уточнюють, що на час проведення ремонтів у Харкові перериють частину вулиць:

– до 15 січня обмежено рух на перехресті вул. Європейської та вул. Авіаційної. Пропуск транспортних засобів буде здійснюватися на вільних від виконання робіт смугах руху;

– до 31 січня обмежено рух по вул. Новомирній. Об’їзд закритої ділянки буде здійснюватися через прилеглі вулиці: вул. В’ячеслава Чорновола, Семена Кузнеця, Аграрній, Севастопольській тощо.

08:47

Вранці сили ППО ліквідували БПЛА на Харківщині, за добу двоє поранених

Вранці о 05:28 над Лозівським районом знищили російський дрон. ППО збила БПЛА у місті Златопіль, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні на Харківщині під російськими ударами опинилися Куп’янський та Харківський райони. Перший “приліт” зафіксували у Куп’янську о 10:50. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. А ввечері дісталося Кутьківці – там постраждала 54-річна жінка.

“18:21, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Влучання БПЛА типу “Шахед” в землю, внаслідок чого пошкоджені два виробничих корпуси. 18:35, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Влучання в покрівлю будівлі. Пошкоджено будівлю ангара”, – написав начальник ХОВА.

Він також нагадав, що напередодні вдень “прилетіло” і по Харкову.

“11:05, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок ракетного удару пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та вісім дверей будівлі спортивного комплексу. Внаслідок удару постраждала 48-річна жінка”, – додав Синєгубов.

08:25

Генштаб: 14 боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку повідомив у ранковому зведенні за 16 грудня Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини окупанти наступали десять разів. За даними ГШ, росіяни атакували наші позиції у районі Високої Яруги, Тихого та Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової“, – написали в Генштабі.

07:43

Вночі на Харківщині горів будинок, у пожежі загинув чоловік: дані від ДСНС

Всього за добу у рятувальників було 20 оперативних виїздів, вісім з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Одна з пожеж виникла ближче до опівночі. Як уточнили рятувальники, о 23:25 в Ізюмському районі спалахнув приватний будинок.

“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла о 23:25 у приватному житловому будинку площею 50 м кв. у селі Погонівка Ізюмського району, загинув 51-річний чоловік. Причина виникнення загоряння з’ясовується“, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники нагадали, що напередодні ворог ударив по Харкову – фахівці виїжджали на обстеження місця прильоту.

“Близько 11:00 ворог вдарив балістичною ракетою по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у землю на території спорткомплексу, внаслідок якого 48-річна жінка отримала поранення, пошкоджено будівлю спортивного комплексу та скління багатоквартирного житлового будинку”, – написали рятувальники.

06:56

Вночі над Харківщиною кружляли безпілотники росіян – подробиці

Вночі загроз для Харкова та області не було. Тривога в регіоні пролунала лише вранці, о 04:55. А до цього Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі безпілотники в сусідніх областях.

Пізніше група російських БПЛА з’явилася і на Харківщині.

Відбій дали о 06:02. При цьому тривога все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади.