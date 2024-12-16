Новости Харькова — главное за 16.12: утренняя работа ПВО в области, «прилеты»

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

22:40

По Купянску россияне ударили из РСЗО «Ураган»

Как информируют в облпрокуратуре, жилой сектор был под обстрелом около 20:00. Погиб 53-летний мужчина. 64-летнего жителя госпитализировали с ранениями.

21:41

Итоги суток в видеодайджесте

20:44

Один мужчина погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за удара россиян по Купянску

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, данные этих людей устанавливаются. Россияне ударили по жилому сектору, повреждены дома. На месте работают экстренные службы.

19:59

Парк имени Маяковского планируют переименовать в Харькове — деколонизаторы

Как говорится в ответе департамента ЖКХ горсовета на обращение активистов проекта «Деколонизация. Украина», сейчас готовятся документы для представления на переименование парка в соответствии с Положением о городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Парк находится в Индустриальном районе, на улице Мира, 3.



Документ: «Деколонизация. Украина»

16:53

Въезд в Харьков стал новогодним

«Когда мы начали украшать станции метро и сад Шевченко, я говорил, что возможны сюрпризы от Центрального парка. Вот один из них! Сегодня наши специалисты добавили праздничное настроение на въезде в Харьков», — пишут в Telegram-канале Центрального парка.

Видео: Центральный парк Харькова

14:47

Вместо солдата – робот: «Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против РФ на Харьковщине

«Мы использовали наземные системы, там, где мы можем подвергнуть солдату очень большому риску, что он будет либо ранен, либо погиб. Лучше заменить роботом», — объяснил начальник штаба бригады «Хартия» Максим Голубок.

В бригаде отметили, что на поле боя впервые присутствовало такое количество роботизированных и беспилотных комплексов. В операции были задействованы многочисленные наземные роботизированные комплексы (дроны для минирования и разминирования, дроны-камикадзе, мобильные турели) и БаЛА разных типов (тяжелые мультироторные «бомберы», дроны для наблюдения, разнообразные FPV).

12:23

Есть ли угроза повторного наступления РФ на север Харьковщины: что говорят в ГПСУ

Ситуация на Волчанском направлении остается сложной. Однако, по состоянию на 16 декабря, имеющихся сил и средств у противника для повторного наступления нет, сказал в эфире нацмарафона начальник отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Иван Ковалев.

«Обстановка отслеживается постоянно, любые перемещения, передислокации противника мы видим. По состоянию на сегодняшний день, оценивая имеющиеся силы и средства врага, можно сделать вывод, что их не хватит для проведения масштабного наступления. При этом, оккупанты не уменьшают давление на этом направлении. Не оставляют попытки создать так называемую «буферную зону». Враг из-за больших потерь в живой силе проводит постоянные ротации, пытаясь заводить к нам на направление новые подразделения, как из резерва, так и других участков», — отметил Ковалев.

10:54

До конца января перекроют улицы в Харькове: причина и как объехать

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в городе проведут регламентные работы на подземных газопроводах.

Газовики уточняют, что на время проведения ремонтов в Харькове перероют часть улиц:

– до 15 января ограничено движение на перекрестке ул. Европейской и ул. Авиационный. Пропуск транспортных средств будет производиться на свободных от выполнения работ полосах движения;

– до 31 января ограничено движение по ул. Новомирной. Объезд закрытого участка будет осуществляться через близлежащие улицы: ул. Вячеслава Чорновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и т.д.

08:47

Утром силы ПВО ликвидировали БПЛА на Харьковщине, за сутки двое раненых

Утром в 05:28 над Лозовским районом уничтожили российский дрон. ПВО сбила БПЛА в городе Златополь, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне на Харьковщине под российскими ударами оказались Купянский и Харьковский районы. Первый «прилет» зафиксировали в Купянске в 10:50. Вследствие обстрела поврежден частный дом. А вечером досталось Кутьковке – там пострадала 54-летняя женщина.

«18:21, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Попадание БПЛА типа «Шахед» в землю, в результате чего повреждены два производственных корпуса. 18:35, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Попадание в крышу здания. Повреждено здание ангара», – написал начальник ХОВА.

Он также напомнил, что накануне днем «прилетело» и по Харькову.

«11:05, г. Харьков, Киевский р-н. В результате ракетного удара поврежден фасад, кровля, 62 окна и восемь дверей здания спортивного комплекса. В результате удара пострадала 48-летняя женщина», – добавил Синегубов.

08:25

Генштаб: 14 боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

О боях на Харьковском и Купянском направлении сообщил в утренней сводке за 16 декабря Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины оккупанты наступали десять раз. По данным ГШ, россияне атаковали наши позиции в районе Высокой Яруги, Тихого и Волчанска.

«На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Лозовой», – написали в Генштабе.

07:43

Ночью на Харьковщине горел дом, в пожаре погиб мужчина – подробности от ГСЧС

Всего за сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, восемь из них – на ликвидацию пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из пожаров возник ближе к полуночи. Как уточнили спасатели, в 23:25 в Изюмском районе загорелся частный дом.

«В результате одного из бытовых пожаров, возникшего в 23:25 в частном жилом доме площадью 50 м кв. в селе Погоновка Изюмского района, погиб 51-летний мужчина. Причина возникновения возгорания выясняется», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели напомнили, что накануне враг ударил по Харькову – специалисты выезжали на обследование места «прилета».

«Около 11 часов враг ударил баллистической ракетой по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю на территории спорткомплекса, в результате которого 48-летняя женщина получила ранения, повреждено здание спортивного комплекса и остекление многоквартирного жилого дома», – написали спасатели.

06:56

Ночью над Харьковщиной кружили беспилотники россиян – подробности

Ночью угроз для Харькова и области не было. Тревога в регионе прозвучала лишь утром, в 04:55. А до этого Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские беспилотники в соседних областях.

Позже группа российских БПЛА появилась и на Харьковщине.

Отбой дали в 06:02. При этом тревога все еще актуальна для Липецкой и Волчанской громады.