Новини Харкова – головне 25 листопада: ситуація з водою в місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:22

Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі

Вранці 25 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували про дев’ять боїв у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував п’ять разів у районі Вовчанська та Синельникового. На Куп’янському – росіяни наступали чотири рази біля Піщаного та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

07:22

У деяких районах Харкова води може не бути до кінця дня – мерія

У прессслужбі мерії повідомили, що з 06:30 до 09:00 почнуть подавати холодну воду в Харкові. Однак у деяких районах вона може з’явитись нескоро.

Це пов’язано з тим, що ремонтні та регламентні роботи триватимуть до кінця дня, пояснили у міськраді.

“Комунальні служби міста продовжують працювати над відновленням систем водопостачання після ворожих ударів по енергооб’єктах області. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити сталу роботу мереж”, – написали в мерії.