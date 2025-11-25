Новости Харькова – главное 25 ноября: ситуация с водой в городе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:22

Где наступал враг на Харьковщине, сообщили в Генштабе

Утром 25 ноября в Генштабе ВСУ проинформировали о девяти боях в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал пять раз в районе Волчанска и Синельниково. На Купянском – россияне наступали четыре раза около Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6137 дроны-камикадзе», – уточнили в ГШ.

07:22

В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия

В пресс-службе мэрии проинформировали, что с 06:30 до 09:00 начнут подавать холодную воду в Харькове. Однако в некоторых районах она может появиться нескоро.

Это связано с тем, что ремонтные и регламентные работы будут продолжаться до конца дня, объяснили в горсовете.

«Коммунальные службы города продолжают работать над восстановлением систем водоснабжения после вражеских ударов по энергообъектам. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и возобновить устойчивую работу сетей», – написали в мэрии.