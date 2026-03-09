Новини Харкова — головне 9 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:22

Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб

Три бої було на Харківщині протягом минулої доби, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі області росіяни намагалися прорватись один раз у районі населеного пункту Зибине. Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора противник завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаційних ударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9468 дронів-камікадзе та здійснив 3601 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:48

ДСНС: смертельна пожежа на Салтівці, пошуково-рятувальні роботи продовжуються

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 13 пожеж, чотири з них сталися через обстріли РФ. Ворог бив по Чугуївському та Ізюмському районах, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області. Так після ударів по Чугуївщині горіла господарська споруда та склади – обійшлося без постраждалих.

“Протягом доби тривали аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару у Київському районі Харкова. Станом на 07:00 9 березня виявлено тіла десятьох загиблих людей, у тому числі двоє дітей, а також ще фрагменти тіл. Ще 16 осіб постраждало, зокрема троє дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – передають у ДСНС.

Крім того, у Салтівському районі у вогні загинув 44-річний чоловік. За даними рятувальників, у квартирі дев’ятиповерхового будинку горіли речі та меблі. Згодом фахівці встановили, що причиною трагічної пожежі стало коротке замикання холодильника.

07:15

Основною загрозою для міста цієї ночі були БпЛА

Тривога цієї ночі лунала в Харкові двічі. Спочатку її оголосили о 00:32 – на півночі області з’явилися російські БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Вони рухалися на Старий Салтів, Чугуєв та Печеніги.

Нова група безпілотників з’явилася о 02.00. На цей раз безпілотники кружляли не лише на півночі, а й на сході регіону. А о 02:43 для Харкова пролунав відбій. Повторно тривогу дали о 03:40. Незабаром українські захисники попередили, що Харківську, Сумську та Полтавську область знову атакують дрони. Загроза зберігалася до 06:22 після чого оголосили відбій.