Новости Харькова — главное 9 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:22

Где шли бои в течение минувших суток, сообщил Генштаб

Три боя было в Харьковской области в течение минувших суток, передает Генштаб ВСУ.

На севере области россияне пытались прорваться один раз в районе населенного пункта Зыбино. Тем временем на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага около Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений. Вчера противник наносил один ракетный удар с применением двух ракет, 76 авиационных ударов, сбросил 264 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9468 дронов-камикадзе и осуществил 3601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:48

ГСЧС: смертельный пожар на Салтовке, поисково-спасательные работы продолжаются

В течение минувших суток спасатели ликвидировали 13 пожаров, четыре из них начались из-за обстрелов РФ. Враг бил по Чугуевскому и Изюмскому районам, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Так после ударов по Чугуевщине горела хозпостройка и склады – обошлось без пострадавших.

«В течение суток продолжались аварийно-спасательные работы на месте вражеского ракетного удара в Киевском районе Харькова. По состоянию на 07:00 9 марта обнаружены тела десяти погибших, в том числе двоих детей, а также еще фрагменты тел. Еще 16 человек пострадали, в том числе трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», – передают в ГСЧС.

Кроме того, в Салтовском районе в огне погиб 44-летний мужчина. По данным спасателей, в квартире девятиэтажного дома горели вещи и мебель. Позже специалисты установили, что причиной трагического пожара стало короткое замыкание холодильника.

07:15

Основной угрозой для города этой ночью были БпЛА

Тревога этой ночью звучала в Харькове дважды. Сначала ее объявили в 00:32 – на севере области появились российские БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Они двигались на Старый Салтов, Чугуев и Печенеги.

Новая группа беспилотников появилась в 02:00. На этот раз беспилотники кружили не только на севере, но и на востоке региона. А в 02:43 для Харькова прозвучал отбой. Повторно тревогу дали в 03:40. Вскоре украинские защитники предупредили, что Харьковскую, Сумскую и Полтавскую область новь атакую дроны. Угроза сохранялась до 06:22 – после чего объявили отбой.