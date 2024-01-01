Главные новости Харькова 1.01: обстрелы сел и штурмы Синьковки на Новый год
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне на Новый год
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Бологовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 13:10 в результате вражеского обстрела села Казачья Лопань Харьковского района поврежден частный дом. Раненых нет.
Около 13:30 произошел вражеский обстрел села Ивашки Богодуховского района. Поврежден газопровод, два многоквартирных дома.
В 16:50 оккупанты нанесли удар по территории предприятия в городе Чугуев. Частично разрушено ангарное помещение, поврежден склад. Ранения получили 3 человека, еще два человека спасены.
Россияне бомбили Ивановку и штурмовали Синьковку в Харьковской области — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага у Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.
Авиационные удары россияне нанесли по Ивановке Харьковской области.
Читайте также: Главные новости Харькова 31.12: новый ракетный удар, разрушения в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ЗСУ, главные новости, новости, обстрел, Олег Синегубов, Харьков, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 1.01: обстрелы сел и штурмы Синьковки на Новый год»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 09:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".