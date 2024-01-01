Головні новини Харкова 1.01: обстріли сіл и штурми Синьківки на Новий рік
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп’янського району.
О 13:10 внаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджений приватний будинок. Потерпілих немає.
Близько 13:30 стався ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки.
О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у місті Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали 3 людини, ще дві особи врятовані.
Росіяни бомбили Іванівку та штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник марно намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Авіаційні удари росіяни завдали по Іванівці Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 09:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".